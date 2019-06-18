СМИ: экс-президент UEFA взят под стражу

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщило французское издание Mediapart.

В декабре 2010 года Платини вручил Кубок мира Катару, что ознаменовало собой место проведения чемпионата мира. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа, обвинения с Платини были сняты.

В настоящее время бывший футболист сборной Франции был доставлен в отдел Антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF), располагающийся в Нантерре. Также сообщается, что в рамках расследования уже был допрошен французский политик Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Мишель Платини был избран в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года, когда он был запрещен Комитетом по этике FIFA. Восьмого октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике FIFA отстранила Платини от должности на 90 дней. Французскую легенду заподозрили в коррупции, когда он получил денежный перевод от бывшего главы FIFA Йозефа Блаттера на сумму двух миллионов швейцарских франков.

Двадцать первого декабря 2015 года Платини был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырех лет.