В «Газпроме» заявили о готовности возобновления переговоров с Украиной с «чистого листа»

В ПАО «Газпром» заявили, что компания готова рассмотреть возможность возвращения к переговорам с Украиной «с чистого листа». Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции «Газпрома» на тему: «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу» член правления компании Сергей Кузнец.

«Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении - да, такое предложение было еще сделано во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Алексей Борисович [Миллер] озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с «чистого листа», - сказал Кузнец.

Уточняется, что «Газпром» находится в поисках новых способов взаимодействия с Киевом в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма.

«Если будет желание на честных равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складывается условие для того обсуждения», - добавил Кузнец.

Ранее стало известно, что руководство украинской корпорации «Нафтогаз» также заявило о готовности к проведению переговоров с российскими коллегами из «Газпрома». При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что возобновление диалога возможно только при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате - с участием Евросоюза.

По словам директора компании, все новые контракты с Россией по газу должны заключаться на основании европейских норм, а также «с уважением к решениям международных арбитражей».