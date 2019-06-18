Стрелявшие на празднике в Торонто ранили четырех человек

В Торонто во время чемпионского парада Национальной баскетбольной ассоциации раздались выстрелы. На мероприятие пришли не менее 2 миллионов человек и в этот момент началась массовая паника.

Четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. У пострадавших серьезные травмы, но их жизни находятся вне опасности.

Полицейским с трудом удалось взять ситуацию под контроль. Одного из подозреваемых в стрельбе вскоре задержали.

На параде присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его и нескольких других высокопоставленных гостей мероприятия экстренно эвакуировали с места происшествия.