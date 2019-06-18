Xiaomi представила в России новые телевизоры, смартфон, наушники и браслет

Китайский производитель Xiaomi в понедельник, 17 июня, представил в российской столице сразу несколько новинок. В рамках мероприятия были продемонстрированы умные телевизоры, смартфон, браслет и наушники.

Как сообщает издание Ferra, в РФ впервые были представлены модели телевизоров Mi TV 4A с 32-дюймовым HD-экраном и Mi TV 4S с поддержкой 4K и диагоналями 43 и 55 дюймов. Стоит отметить, что данные новинки функционируют под управлением Android TV. В продаже на российском рынке телевизоры появятся 25 июня.

Корпорация также продемонстрировала смартфон Mi 9T (Redmi K20). Устройство имеет выдвижную селфи-камеру и процессор Snapdragon 730. Помимо этого, гаджет оснащен функцией поддержки NFC и аккумулятором на 4000 мАч. Продажи смартфона стартуют 28 июня.

Кроме того, Xiaomi показала браслет Mi Smart Band 4 (старт продаж запланирован на 8 июля), отличающийся от предшественников цветным AMOLED-дисплеем, и беспроводные Bluetooth-наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones, которые появятся на российском рынке 28 июня.