Специалисты рассказали, какие мышцы можно прокачать на грядке

Все, кто мечтал похудеть к лету, но не смог, вполне могут заменить фитнес-зал на поездки на дачу и работу на грядке. Тренеры рассказывают, что прополка, полив грядок могут заменить целые комплексы упражнений в зале. «Аргументы и факты» опубликовали подборку привычных дачных манипуляций и соотнесли их с упражнениями в зале.

Прополка грядок

Давно знакомая всем прополка грядок прекрасно прокачает спину и ноги. Фитнес-тренер Ирина Тарасенко, слова которой приводит издание, подчеркивает, что при работе в наклоне работает и поясница. А если дачник работает стоя, то подключается и ягодичная мышца. Более того, это – прекрасное средство для похудения, ведь человек весом в 55 килограмм за час работы сжигает около 182 килокалорий.

Полив

Одна из наиболее распространенных манипуляций – полив. В этот момент подключаются мышцы спины, руки и мышцы кора, то есть спина, поясница, ягодичные и пресс. Опять же не нужно сбрасывать со счетов ходьбу от источника воды до грядок. Можно посчитать, что за час занятий поливом сжигается примерно 105 килокалорий.

Рыхление и окучивание

При работе с тяпкой и граблями активно работают спина, руки и плечи. Плюс, опять же если дачник стоит в полусогнутом состоянии, то идет нагрузка еще и на ноги. Это – самое энергозатратное занятие – всего есть шанс сжечь 322 килокалории за час. Помимо этого в списке самых популярных занятий на даче обрезка деревьев, колка дров. Тут, по мнению фитнес-тренера, работает спина, руки, поясница.

Как не надорваться и не потянуть мышцы

Однако специалисты предупреждают, что казалось бы привычные манипуляции, вполне могут представлять опасность, если выполнять их неверно. Можно и спину потянуть, и надорваться. Поэтому перед тем, как выйти на грядки тренеры советуют размяться и сделать суставную гимнастику.

Чтобы не надорваться при поливе или просто при подъеме тяжестей, специалисты советуют никогда не поднимать ничего с прямой спиной. Нужно согнуть колени, напрячь пресс, опуститься ниже и уже после этого что-то поднимать.

Ни в коем случае нельзя делать резких движений, особенно если у вас затекла спина – так можно только заработать себе травму. Нужно делать растяжку плавно: начать с плечей, потом медленно раскрыть грудную клетку, плавно согнуть и разогнуть спину, а в завершении поделать наклоны вправо и влево.