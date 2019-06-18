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Нарышкин сообщил о наличии сведений о готовящихся кибератаках со стороны Запада

Кристина Волкова
10:58 18.06.2019
В частности, речь идет о кибератаках на системы управления российской инфраструктурой, такой как энергетика, транспорт и банковская сфера.
Нарышкин сообщил о наличии сведений о готовящихся кибератаках со стороны Запада
© Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает сведениями о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Заявление об этом глава ведомства сделал в ходе международной встречи по безопасности в Уфе.

«(Гибридные воздействия- прим.ред.) не только могут быть применены, они на самом деле применяются. Мы это видим. Чтобы увидеть проявление таких методов, не нужно каких-то специальных усилий», - сказал Нарышкин.

Он добавил, что СВР также обладает информацией о замыслах провести подобного рода атаки. В частности, речь идет о кибератаках на системы управления российской инфраструктурой, такой как, энергетика, транспорт и банковская сфера. Глава ведомства подчеркнул, что об этом информируются соответственные инстанции.

Ранее в The New York Times появилось сообщение, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская пресса распространяет недостоверные новости. По его словам, «коррумпированные» СМИ публикуют информацию, не задумываясь о последствиях. Поэтому такие журналисты являются «врагами народа».

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