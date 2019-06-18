«Нона-СВК» ведет огонь: кадры артиллерийских стрельб в Сибири

В горах Восточной Сибири артиллеристы отработали мортирную стрельбу из самоходных установок «Нона-СВК».

Термин «мортирная» означает, что ствол орудия возвышается над землей под углом больше 45 градусов. Таким огнем уничтожают лагерь условных боевиков, который разведчики обнаружили в укромном горном ущелье.

При стрельбе командиры орудий учитывают рельеф местности, делают поправки на высоту и скорость ветра.

2С9 или «Нона-С» — советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка. Орудие «Нона-СВК» создано в 1990 г. на базе БТР-80. В будущем на смену «Ноне» придет САО «Лотос».