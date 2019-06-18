Нападение на директора Фонда кино Вячеслава Тельнова попало на видео

В Москве совершено нападение на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Инцидент произошел поздно вечером, когда он возвращался с прогулки.

Неизвестный ударил Тельнова несколько раз и повалил на землю. Сам пострадавший придерживается мнения, что целью нападения было ограбление.

Паблик Baza опубликовал кадры инцидента. На съемках с камеры видеонаблюдения видно, как на Тельнова нападает мужчина и валит его, после чего убегает. Пострадавший, пошатываясь и отряхиваясь, выходит из-за угла и направляется к дому.

Сам Тельнов ранее прокомментировал «Звезде» произошедший инцидент. По его словам, злоумышленник ничего не украл, а только снял директора фонда на камеру.

По факту произошедшего столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ).

Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью 2018 года. Ранее возглавлял киностудию «Ленфильм» и департамент кинематографии Министерства культуры России.