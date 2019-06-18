Минэкономразвития предложило изымать землю за мусор на участке

Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности» и в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится о таких нарушениях, как накопление бытовых отходов на участке, а также его зарастание сорняками.

Законопроект может коснуться не только собственников и арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном использовании, а также принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения. Исключения могут сделать только тем, у кого земля находится в ипотеке.

В случае принятия инициативы, земельные участки будут изыматься через суд. Перед этим муниципальные органы или органы государственного пожарного надзора должны будут выдавать владельцу соответствующее предписание на их исправление в течение полугода. По истечении срока в случае неисполнения предписаний земельная собственность выставляется на публичные торги по рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом.

В случае если торги признаны несостоявшимися, через два месяца проводится повторная процедура, однако начальная цена снижается на 20 процентов. Деньги от продажи собственности выплачиваются бывшему собственнику земельного участка.

Поправки были разработаны в соответствии с указом Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Он был принят после того, как весной 2019 года пожары в регионе уничтожили около ста жилых домов и нанесли ущерб на 600 млн рублей. В настоящее время за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф в пять тысяч рублей, юрлицам придется заплатить от ста тысяч до одного миллиона рублей.