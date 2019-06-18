Матисс, Гоген, Сезан, Ван Гог: в Пушкинском музее открылась выставка коллекционера Сергея Щукина

В Пушкинском музее открывается грандиозная выставка коллекционера Сергея Щукина. Матисс, Гоген, Сезан, Ван Гог - дореволюционный московский купец и благотворитель собрал крупнейшую в мире коллекцию искусства европейского модернизма конца 19 начала 20 веков. В советское время коллекцию разделили, и вот теперь собрание мецената воссоединяется. Правда, всего на три месяца.

«Красную комнату» Матисс начал писать для столовой своего друга московского коллекционера Сергея Щукина в голубых тонах - именно так просил заказчик. Холст должен был висеть рядом с ярко-желтыми таитянскими работами Гогена. Но Матисс незадолго до показа передумал и полностью переписал картину, сделав ее красной.

Еще один шедевр Матисса - «Танец» - современники просто высмеяли и не поняли, но Щукин пошел против общественного мнения и теперь эта работа - визитная карточка коллекции.

В итоге, 38 Матиссов украшали гостиную знаменитого коллекционера. А 16 Гогенов Сергей Щукин велел повесить вплотную друг к другу, чтобы одна картина плавно перетекала в другую. Эту стену прозвали гогеновским иконостасом, почти так же близко расположены полотна и на выставке. А еще Моне, Ренуар, Сезанн.

«Хорошая картина - дешевая картина» - любил говорить Щукин, почти за 20 лет он привез в Россию 256 шедевров импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов и кубистов, реальная цена которых стала очевидна только спустя годы. Сложно представить, как один человек мог, например, собрать 50 картин Пикассо.

Его оценка была простой: если чувствуешь психологический шок от картины - бери ее. В отличие от своих братьев Сергей Щукин из-за заикания обучался дома, был слаб здоровьем. Но только он после смерти отца проявил интерес к семейной фирме «Щукин с Сыновьями» и, в итоге, возглавил ее. Занимался, в основном, текстильной промышленностью, причем весьма успешно.

В середине 20 века коллекцию Щукина разделили между музеем Пушкина и Эрмитажем. Три года назад она воссоединилась в Париже, теперь у москвичей есть три месяца, чтобы погрузиться в мир, который десятилетиями создавал один человек.

Специалисты советуют не пытаться пройти всю выставку за один раз, так как коллекция огромная, а у картин слишком мощная энергетика и яркие цвета. Для первого посещения будет достаточно пары часов. А еще лучше ходить по залам хаотично и чередовать художников, тогда контраст будет очевиднее.