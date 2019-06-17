Врачи не исключают повторного кровотечения у Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова все еще тяжелое, он остается в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Алибасов-младший отметил также, что врачи не исключают возникновения повторного кровотечения из-за ряда «болячек», которые есть у продюсера. О том, есть ли риск осложнений, семья артиста сможет узнать сегодня после контрольной гастроскопии.

Ранее Алибасов-младший заявил, что обследование организма его отца показало положительные результаты и в ближайшее время семья планирует отправить его на реабилитацию в Казахстан. Однако позже заявил, что пока продюсера никуда транспортировать не будут.

«Пока еще в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8», - сообщили в больнице.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка и дыхательных путей.

Ранее сын продюсера сообщил, что Алибасов вышел из медикаментозного сна, но в ближайшие дни пробудет под постоянным наблюдением врачей.