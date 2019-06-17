Войска США разместят свои базы в шести точках на территории Польши

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире местного радио.

«Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Этому командованию будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО», - сказал Блащак.

Ранее по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом Дональдом Трампом и польским главой Анджеем Дудой стороны подписали декларацию в оборонной сфере. В частности, они договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и увеличении численного состава американских военнослужащих на одну тысячу. Отмечается, что на сегодняшний день в стране дислоцируется 4,5 тысячи американских солдат.

В свою очередь, Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения данного количества американских военных и техники, построить военный аэродром, который также мог бы быть использован при переброске сил «для учений и на непредвиденный случай».

«В рамках соглашения мы пришли к договоренности относительно того, что будет шесть таких точек в Польше, которые будут местами, в которых будут находиться подразделения», - сказал Блашак.

Он отметил, что «в соглашении есть запись о том, что локализация будет определяться соглашением обеих сторон».

Ранее Мариуш Блащак сообщил, что Польша потратит 414 миллионов долларов на покупку 20 ракетных установок у США. Речь идет о поставках Варшаве ракетных систем залпового огня HIMARS. Церемония подписания контракта состоялась на территории первой базы транспортной авиации в польской столице. В ней приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, а также вице-президент США Майкл Пенс.