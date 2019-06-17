Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре со «Звездой» опроверг слухи о своей госпитализации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что известному советскому актеру театра и кино стало плохо, после чего он был доставлен в одну из московских клиник. Однако, как он сам заявил, все это не соответствует действительности.

«Нет, нет, это какая-то ошибка! Меня никто не госпитализировал. Я в нормальном состоянии, сейчас на работу еду», - сказал Варшавер.

Известный советский актер театра и кино, Заслуженный деятель искусств и Заслуженный работник культуры России, Марк Варшавер стоял во главе легендарных проектов «Ленкома», в числе которых были «Шут Балакирев», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Пролетая над гнездом кукушки» и многие другие. С 1979 года Варшавер занят административной работой.