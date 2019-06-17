В МВД получили первые прошения о российском гражданстве от бывших жителей Крыма

В миграционные подразделения Министерства внутренних дел России начали поступать первые заявления на получение российского гражданства от бывших жителей Крыма, которые выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года или были незаконно депортированы с территории Крымской АССР.

На настоящий момент с заявлениями на получение гражданства России обратились 125 человек. Теперь им предстоит дождаться решения ведомства, вынесение которого может занять до трех месяцев. По данным пресс-центра министерства, ранее подобные заявления от бывших жителей Крыма еще не рассматривались и паспорта граждан РФ соответственно еще не выдавались. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, после того, как российский лидер Владимир Путин подписал указ об определении отдельных категорий лиц, которые могут получить гражданство России в упрощенном порядке, уже около 7,5 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик подали прошения об этом. 14 июня 2019 года первые 34 человека официально стали россиянами. Они приехали в Ростовскую область и получили российские паспорта.