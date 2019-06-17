Британские СМИ рассказали о «таинственном существе», появившемся в Чернобыле незадолго до трагедии

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году обросла массой слухов и мифов, которые вновь стали всплывать после выхода в свет американо-британского сериала «Чернобыль». Так, британское издание Daily Star опубликовало материал, в котором говорится о таинственном мистическом существе, которое якобы появилось на севере Украины за несколько дней до трагедии. По утверждению таблоида, его прозвали «Черной птицей Чернобыля».

Свои догадки британские журналисты основывают на словах археолога Роберта Максвелла. Он дважды бывал в зоне отчуждения и говорил с бывшими работниками диспетчерской Чернобыльской атомной электростанции. В 2005 году Максвелл рассказал, что якобы слышал от людей рассказы о существе без головы, с гигантскими крыльями и красными светящимися глазами.

«Сотрудники Чернобыля начали делиться похожим опытом, у некоторых были страшные кошмары, в то время как другие получали телефонные звонки с угрозами», - утверждал Максвелл.

Между тем реальных доказательств своих слов Максвелл не представил также как и не стал раскрывать личности своих источников, рассказавших ему о странном создании.

Основанный на реальных событиях сериал HBO «Чернобыль» вновь пробудил интерес к трагедии, произошедшей в 1986 году. По данным СМИ, после выхода ленты значительно увеличилось количество туристов, пытающихся проникнуть в зону отчуждения.