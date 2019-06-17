Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британские СМИ рассказали о «таинственном существе», появившемся в Чернобыле незадолго до трагедии

Лина Давыдова
09:22 17.06.2019
Издание Daily Star опубликовало материал о мистическом существе, которое якобы видели сотрудники Чернобыльской АЭС за несколько дней до аварии.
Британские СМИ рассказали о «таинственном существе», появившемся в Чернобыле незадолго до трагедии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году обросла массой слухов и мифов, которые вновь стали всплывать после выхода в свет американо-британского сериала «Чернобыль». Так, британское издание Daily Star опубликовало материал, в котором говорится о таинственном мистическом существе, которое якобы появилось на севере Украины за несколько дней до трагедии. По утверждению таблоида, его прозвали «Черной птицей Чернобыля».

Свои догадки британские журналисты основывают на словах археолога Роберта Максвелла. Он дважды бывал в зоне отчуждения и говорил с бывшими работниками диспетчерской Чернобыльской атомной электростанции. В 2005 году Максвелл рассказал, что якобы слышал от людей рассказы о существе без головы, с гигантскими крыльями и красными светящимися глазами.

«Сотрудники Чернобыля начали делиться похожим опытом, у некоторых были страшные кошмары, в то время как другие получали телефонные звонки с угрозами», - утверждал Максвелл.

Между тем реальных доказательств своих слов Максвелл не представил также как и не стал раскрывать личности своих источников, рассказавших ему о странном создании.

Основанный на реальных событиях сериал HBO «Чернобыль» вновь пробудил интерес к трагедии, произошедшей в 1986 году. По данным СМИ, после выхода ленты значительно увеличилось количество туристов, пытающихся проникнуть в зону отчуждения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.06.2019, 00:00
В Минздраве рассказали об итогах проверки по обеспечению граждан лекарствами
Дата17.06.2019, 05:08
Воздушный бой на сверхзвуке: кадры полетов Су-27СМ3 и Су-30М2 над Кавказом
Дата17.06.2019, 07:54
Федор Емельяненко заявил о продолжении бойцовской карьеры
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата17.06.2019, 08:00
ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:41 В стране и мире
Войска США разместят свои базы в шести точках на территории Польши
09:25 В стране и мире
Видео
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
09:07 В стране и мире
Врачи не исключают повторного кровотечения у Бари Алибасова
08:51 В стране и мире
В Сети показали раскладной iPhone X Fold
07:54 Спорт
Федор Емельяненко заявил о продолжении бойцовской карьеры
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Британские СМИ рассказали о «таинственном существе», появившемся в Чернобыле незадолго до трагедии
СМИ: Шура похвастался местом на кладбище
«Встретимся, тварь тупая»: экс-глава батальона «Донбасс» ответил Муженко из-за авиаудара
Видео
Плотная пылевая туча «поглотила» американский город: видео
Видео
На спор: ограбление магазина Томом Хэнксом попало на видео
Костюшкину забыли рассказать о его концерте в Тобольске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.