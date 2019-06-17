В Сети показали раскладной iPhone X Fold

В Сети опубликованы неофициальные изображения раскладного iPhone, который в свете последних тенденций развития цифровой области может в будущем появиться на свет. Возможный облик будущего смартфона показал дизайнер Антонио Де Роса.

Устройство оснащено несколькими экранами, один из которых на тыльной стороне можно использовать в качестве привычного сейчас «одностороннего» смартфона, в то время как большой «внутренний» экран, образующийся при открытии девайса, становится масштабной платформой для работы сразу со множеством приложений.

По предположению портала Akket.com, никаких вырезов в устройстве, которое в случае появления на прилавках может получить название iPhone X Fold, не будет, однако, у смартфона якобы появится разъем интерфейса USB Type-C для подзарядки и место под фронтальную камеру.

Ранее Apple зарегистрировала в России 11 ранее неизвестных моделей iPhone. Процедура сертификации является обязательной для всех устройств, которые планируется выпустить в продажу на территориях таких стран, как Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и нескольких других, что означает подготовку Apple к презентации новых iPhone в сентябре.