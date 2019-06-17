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Следы динозавра возрастом в 100 миллионов лет обнаружили в Китае

Кристина Волкова
08:16 17.06.2019
Изначально следы приняли за отпечатки человека и тигра, сообщают ученые.
Следы динозавра возрастом в 100 миллионов лет обнаружили в Китае
© Фото: Holger Hollemann dpa, Globallookpress

Группа исследователей из США и Китая сообщила об обнаружении в провинции Цзянсу четырех окаменелых следов динозавра, возраст которых может достигать 100 миллионов лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявления ученых. По словам одного из них, изначально следы приняли за отпечатки человека и тигра.

«Следы динозавров ошибочно идентифицировали как следы известного генерала Ли Цуньсяо и тигра, с которым он сражался», - рассказал представитель научной группы Син Лида.

Уточняется, что генерал имел отношение к древнейшей династии Тан. Исследователь добавил, что за годы три пальца с двух следов зауроподов были утеряны. Именно поэтому исследователям было сложно установить ступню динозавра. В настоящее время ученые и местные власти делают все, чтобы сохранить находку.

Ранее в Антарктиде были найдены останки крупнейшего морского монстра на Земле. Речь идет о самых тяжелых из известных науке эласмозавров - древних морских рептилий. Это были одни из крупнейших морских существ мелового периода, которые обитали в одно время с динозаврами.

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