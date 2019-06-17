В США пригрозили военным воздействием на Иран

Соединенные штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и силовое. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь Майк Помпео.

Кроме того, он снова обвинил Тегеран в атаке на «танкеры» в Оманском заливе и добавил, что США обладают достаточным количеством доказательств того, что нападение совершил Иран. Помпео отметил, что Вашингтон не хочет войны и что американской стороной было сделано все возможное для предотвращения инцидента.

«Президент Дональд Трамп четко сказал, что не хочет войны. Но мы имеем право защищать нашу страну и ее интересы любыми законными способами», - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США намерены гарантировать полную свободу судоходства в проливе.

«Это вызов для всего мира. США сделают все возможное, чтобы достичь нужного результата», - заключил госсекретарь.

Ранее 13 июня, два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные штаты возложили ответственность за произошедшее на Иран. Американскую сторону также поддержала Великобритания.