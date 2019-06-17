Сахалин оказался отрезан от материка из-за мощного циклона

Южная часть Сахалина осталась без воды и света из-за циклона, пришедшего на остров в выходные. Кроме того, Сахалин оказался полностью отрезан от материка из-за того, что паромную переправу Холмск – Ванино пришлось закрыть. Волны там достигают четырех метров в высоту.

«Дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" пережидают штормовую погоду в Татарском проливе на материковой стороне. Восстановить движение паромов планируется к утру вторника», - рассказал РИА Новости представитель отдела паромного флота пароходства.

Непогода также накрыла Ингушетию. В Назрани подтоплены центральные улицы и десятки домов. Несколько машин провалились в ямы, которые образовались из-за размыва почвы. А в Майкопе, несмотря на 30-градусную жару, выпал град.

