Немецкий депутат ответил США на угрозы введения санкций из-за «Северного потока - 2»

В Германии отреагировали на позицию, которую заняли Соединенные Штаты Америки по отношению к другим странам в связи со строительством газопровода «Северный поток - 2». Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд, который вместе с коллегами находится с визитом в РФ, заявил, что шантаж Германии со стороны США недопустим.

«Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог. Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников. Это рынок, это экономика», - заявил Шлунд.

При этом, он выразил надежду на то, что немецкое правительство не изменит свою позицию касательно «Северного потока - 2». Также, по мнению политика, диалог должен использоваться не только при решении вопросов газопровода, но и в вопросе антироссийских санкций. Шлунд подчеркнул, что граждане ФРГ хотят исключительно хорошего бесконфликтного экономического развития и стремятся узнать Россию.

«Сотрудничество РФ и Германии способствовало установлению мира в Европе и в мире, эти страны очень близки во многих вещах», - цитирует немецкого депутата РИА Новости.

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня. Участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами и различные международные темы.

Ранее министр энергетики США Рик Перри пригрозил компаниям-партнерам проекта «Северный поток - 2» экономическими последствиями. В свою очередь, власти Германии подчеркнули, что принципиально отвергают экстерриториальные ограничения.