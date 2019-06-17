В New York Times ответили на обвинения Трампа в госизмене

В издании The New York Times отвергли сделанные в адрес редакции обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене. Причиной заявлений президента стала публикация о якобы кибератаках США на энергосистему РФ. В издании отметили, что обвинять прессу в госизмене опасно.

«Мы проинформировали представителей правительства о статье до публикации. Как в ней говорится, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности», - говорится в заявлении в официальном Twitter The New York Times.

Напомним, речь идет о публикации, в которой авторы издания рассказали о том, что американские хакеры, якобы работающие на спецслужбы страны, стали проводить операции по внедрению вредоносного программного обеспечения в российские электросети. После чего Дональд Трамп уличил прессу в распространении недостоверных новостей.