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Токаев: Россия абсолютно необходима Казахстану

Кристина Волкова
07:18 17.06.2019
Глава республики также добавил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.
Токаев: Россия абсолютно необходима Казахстану
© Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, расположенное рядом. Об этом Токаев заявил в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Вполне естественно, что свой первый свой зарубежный визит я совершил в Россию, по приглашению президента, поскольку нас объединяет - не разделяет, а объединяет - самая протяженная сухопутная граница в мире. Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», - сказал Токаев, отвечая на вопрос о том почему свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в РФ.

Он также добавил, что Россия и Казахстан объединены самой протяженной сухопутной границей в мире.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимодействие двух стран является важным фактором для достижения успехов во внутреннем развитии. Глава республики подчеркнул, что Россия для Казахстана является не только стратегическим приоритетом, а у сотрудничества с ней есть и прагматичный смысл.

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