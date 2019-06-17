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«Целый мир помнит их в лицо»: стены домов под Калининградом украсят портретами героев войны

Егор Левин
Максим Румянцев
06:40 17.06.2019
Масштабный стрит-арт проект охватил все города области и часть улиц, названных именами легендарных участников военных действий.
«Целый мир помнит их в лицо»: стены домов под Калининградом украсят портретами героев войны

В Калининградской области стены жилых домов украсят портретами легендарных командиров и участников войн. Аэрозольные баллончики десятка оттенков черного и белого и немногие сохранившиеся до наших дней фотографии – вот с чем предстоит работать современным уличным художникам.

Руководитель стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо» Виктор Романов рассказал, что портретизм в уличном искусстве – довольно сложное направление.

«Фотография черно-белая, она настоящая. Как сквозь время человек на тебя смотрит», - говорит он.

Герой Советского союза подполковник Николай Мамонов - выпускник сельхозтехникума, технолог молочного производства. Но волею судеб работать по специальности ему не довелось: сначала красноармеец, потом лейтенант, командир взвода, батальона. В 23 года Мамонов получил под командование стрелковый полк; в составе войск второго Белорусского фронта освобождал Белоруссию и Польшу, штурмовал Восточную Пруссию, на подступах к которой был смертельно ранен. Бывший немецкий Хайлигенбаль после войны стал городом Мамоново в Калининградской области. И именно здесь теперь появится огромный портрет одного из самых молодых полководцев.

Художник Глеб Михайлов в прямом смысле не отходит от стены. Для него подобный проект уже не первый, но условия всегда разные, поэтому работается как впервые. Чтобы добиться фотографической точности, Михайлов разделил первоначальное изображение на квадраты и занимается нанесением каждого на стену поочередно. На проработку каждого уходит до нескольких часов, а всего на создание полотна уйдет примерно две недели.

Масштабный стрит-арт проект охватит все города Калининградской области и часть улиц, названных именами героев. В Черняховске, Гусеве и Пионерском уже готовы фасады, посвященные генералу армии Ивану Черняховскому и капитану Сергею Гусеву, военным летчикам Ивану Шаманову и Эрику Гептнеру. А в приграничном Багратионовске недавно закончили работу над изображением Петра Багратиона, легендарного главнокомандующего отечественной войны 1812 года.

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