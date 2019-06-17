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Беженцы из Идлиба рассказали об условиях жизни в зоне деэскалации

Даниил Левин
06:37 17.06.2019
Мирные жители в настоящее время проживают на территории бывших школ, где они получают горячее питание, воду, имеют доступ к медицинской помощи.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В провинции Латакия в настоящее время работают два лагеря беженцев, в которых проживают около тысячи человек. Все они бежали из Идлиба, где обстановка остается по-прежнему напряженной.

В центрах временного размещения проживают, в основном, женщины и дети. Мужчины ушли на фронт, многие из которых с него не вернулись. Среди мужского населения центров - большое количество инвалидов, не способные кормить семью. Им самим требуется помощь.

В лагерях беженцев люди обеспечены всем необходимым. Кроме того, активно помогают российские военные. В продуктовых наборах мука, сахар, консервы, а также матрасы и одеяла, школьные принадлежности для детей. Обитатели центров надеются на возвращение в свои дома. Однако, по словам губернатора провинции Идлиб, для этого необходимо, чтобы ситуация на этой территории нормализовалась.

Тетради, карандаши, фотографии любимых мульгероев... Когда учебный год закончен, дети могут рисовать не то, что задали, а то, что сами захотят. Канцелярские наборы школьникам дарят российские военнослужащие.

«Мы занимаемся прямо здесь. У нас есть все необходимое: учебники, тетради. Вы привезли новые комплекты - спасибо!», – сказала Асфан Махмуд, местный житель.

В этом центре для беженцев нашли приют несколько сотен семей. Все они были вынуждены оставить свои дома в оккупированном террористами Идлибе.

Пунктами временного размещения чаще всего становятся обычные школы. В разгар войны многие уехали, поэтому классов стало меньше, здания свободны. Но с возвращением мирной жизни всё больше учебных заведений снова используют по назначению, а беженцы возвращаются в родные города.

Махмуд со своей семьей мечтает снова оказаться в Идлибе. Из-за боевиков мужчина потерял самых близких людей и лишился дома.

«Двое моих сыновей и племянники погибли на фронте», - сказал Махмуд, мирный житель.

Беженцев из Идлиба в разных городах Сирии много, только в Латакии и Хаме - почти двадцать тысяч человек.

«В Идлибе боевики держали нас в заложниках и постоянно требовали денег. За воду плати, за еду плати, за электричество плати. Со всеми, кто не соглашался, разговор был короткий», - говорит Матер Тариф, местный житель.

В этом центре временного размещения беженцев в Латакии медицинская помощь необходима практически каждому.

Многие не могли обратиться к врачам несколько лет. Теперь российские медики осматривают каждого, оказывают помощь, выписывают лекарства. Слова благодарности сирийцев понятны и без переводчика.

Ранее офицеры российского центра в Сирии раздали гумпомощь семьям погибших солдат и инвалидов войны.

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