Guardian: Британия намерена нормализовать отношения с РФ

Представители Великобритании инициировали переговоры с российской стороной, в ходе которых может произойти обсуждение нормализации отношений с Москвой. Предполагается, что переговоры по данному вопросу могут состояться на саммите G20 в Осаке.

Кроме того, в ходе мероприятия есть возможность проведения встречи между премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию публикует газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Владимир Путин призвал к улучшению российско-британских отношений. Президент РФ при этом выразил надежду на то, что Великобритания не будет искусственно раздувать антироссийские настроения.