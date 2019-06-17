Две жертвы и 10 пострадавших: под Ставрополем произошло ДТП с автобусом

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai произошло в Ставропольском крае. В результате аварии два человека погибли, еще 10 пострадали.

Как уточняется в заявлении на сайте МЧС РФ, автобус двигался в сторону Пятигорска.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них два человека погибли», - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля.

Вместе с тем известно, что всего в автобусе находились девять человек, а в легковом автомобиле – трое. Десять пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысск.