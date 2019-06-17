Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве

В результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Вместе с тем известно, что локализация пожара была объявлена в 03:19.

«Спасены 14 человек, погибли 2 человека, общая площадь пожара уточняется», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на балконах на 9 и 10 этажей жилого дома. Инцидент случился на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы. Среди спасенных - двое детей.