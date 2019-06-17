Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к украинскому вину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как Петр Порошенко относится к украинскому алкоголю.

В эфире телеканала «112 Украина» Саакашвили заявил, что по мнению бывшего президента Украины, в стране не могут делать хорошее вино. По словам экс-губернатора Одесской области, он неоднократно просил Порошенко снизить налоги для украинских виноделов, однако тот отказывался.

Саакашвили при этом подчеркнул, что Порошенко не пьет вино украинского производства, так как старается соответствовать своему окружению.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. По мнению политика, это нужно сделать, чтобы «начать все с чистого листа».