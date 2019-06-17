Закрутился и похудел: обнаружен самый действенный способ сбросить вес

Исследователи из Университета в Хельсинки выявили наиболее действенный способ борьбы с лишним весом. При этом ученые убеждены, что этот метод действительно эффективен.

Речь идет о кручении обруча хулахуп. По мнению исследователей, упражнения с ним гораздо эффективнее прохождения 10 тысяч шагов ежедневно. При этом хулахуп является весьма простым, но действенным приспособлением для обретения стройной фигуры.

В эксперименте участвовали 50 женщин, страдающих от избыточного веса. Они были поделены на две группы: первая в течение двух месяцев крутила такой обруч каждый день по 13 минут, а вторая на протяжении аналогичного периода проходила по 10 тысяч шагов. Спустя два месяца группы менялись заданиями, уточняет Miragenews.

Результаты исследования превзошли ожидания: кручение обруча в два раза способно изменить соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой. Более того, благодаря обручу появляется возможность достичь тонкой талии.

Ранее специалисты из Академии питания и диетологии США назвали простой метод, способствующий похудению. По мнению зарубежных диетологов, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно пять-шесть раз в день жевать жвачку без сахара.