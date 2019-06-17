СМИ: США могут перебросить новые войска на Ближний Восток после инцидента с Ираном

США обсудят возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток в связи с инцидентом с двумя нефтяными танкерами, произошедшим 13 июня в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

По информации телеканала, в регион могут направить ЗРК Patriot, несколько истребителей и боевых кораблей. В сообщении при этом отмечается, что к настоящему моменту какого-либо конкретного решения по данному вопросу в Вашингтоне не приняли.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Соединенные Штаты возложили ответственность за случившееся на Иран. Аналогичное мнение выразила и Британия.

В Иране, в свою очередь, отрицают все обвинения в причастности к этой атаке.