Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Сегодня во Франции, в Ле Бурже открывается знаменитый авиасалон. На нем Россия покажет полеты своей гражданской продукции - самолет-амфибию Бе-200 и вертолет «Ансат». Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Россия будет представлена на событии такими компаниями, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Роскосмос, Вертолеты России, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и другие.

Основным экспонатом ОАК на авиасалоне в Ле Бурже станет самолет-амфибия Бе-200: он примет участие в летной программе и будет доступен на статической экспозиции.