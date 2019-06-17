Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже
На авиасалоне будет представлена только продукция гражданского назначения.
© Фото: ТРК Звезда
Сегодня во Франции, в Ле Бурже открывается знаменитый авиасалон. На нем Россия покажет полеты своей гражданской продукции - самолет-амфибию Бе-200 и вертолет «Ансат». Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что Россия будет представлена на событии такими компаниями, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Роскосмос, Вертолеты России, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и другие.
Основным экспонатом ОАК на авиасалоне в Ле Бурже станет самолет-амфибия Бе-200: он примет участие в летной программе и будет доступен на статической экспозиции.