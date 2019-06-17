СМИ: Шура похвастался местом на кладбище

Певец Шура признался, что его ожидает место на Троекуровском кладбище, причем в настоящее время он продумывает вид будущего памятника.

Как уточнил 44-летний музыкант, он все чаще стал задумываться о смерти. Шура рассказал, что не хотел бы, чтобы его родственники переживали из-за бытовых проблем, связанных с погребением.

Кроме того, Шура отметил, что у него уже есть будущая оградка: ей станет ограждение для кровати, которое и будет украшать могилу артиста. Причем эту идею ему подсказали соседки, которые увидели, как музыкант заносит мебель в дом, сообщает издание StarHit.

«Вот, Шурка, молодец. Уже оградку домой понес», - прокомментировали они.

В ответ артист парировал, что это не оградка, а кровать, однако позже задумался об этом.