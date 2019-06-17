Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Популярная певица Светлана Лобода во время прямого эфира, который она вела в социальной сети Instagram, прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, произошедший, по данным некоторых СМИ, в рамках вручения премии «Муз-ТВ».

Один из подписчиков задал певице вопрос, который касался возникшей между знаменитостями ситуации. В ответ Лобода предложила Лазареву самому рассказать о произошедшем.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные... И порой так странно себя ведут», - сказала артистка.

Ранее в СМИ появилась информация, что ссора между исполнителями произошла за кулисами шоу. По словам свидетелей, Лазарев оскорбил Лободу, получившую премию «Певица года», а затем якобы попросил некоторых присутствовавших покинуть VIP-зону концертного зала.