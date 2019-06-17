Плотная пылевая туча «поглотила» американский город: видео

Пылевое облако буквально «поглотило» город Коахома в американском штате Техас.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как стена из пыли медленно передвигается по территории города.

При этом жизнь там не останавливается: по дорогам едет транспорт. И все это происходит в момент, когда пылевое облако буквально «поглощает» дома, деревья, автобусы и автомобили.

Вместе с тем, как уточняет ABC, пыльная буря наблюдалась также и в городе Лаббок: порывы ветра там достигали 96 километров в час.