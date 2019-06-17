«Встретимся, тварь тупая»: экс-глава батальона «Донбасс» ответил Муженко из-за авиаудара

Экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семенченко пригрозил бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко. Причиной тому стало признание второго об атаке на батальон в 2014 году.

Семенченко на своей странице в Facebook назвал Муженко «подонком» и с иронией подчеркнул, что ВСУ якобы не заметили силы ополченцев, идущие из Донбасса, и в результате украинские военные атаковали своих же добровольцев.

«Век живи - век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться», - написал он.

Ранее Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики ошибочно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс». По его словам, в результате авиаудара пострадавших не было. Однако же именно после этого случая на технику ВСУ стали наносить белые полосы.