Сотрудники МЧС спасли 14 человек во время пожара в Москве
К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение.
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Крупный пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. По информации ГУ МЧС РФ по российской столице, огонь охватил балконы с 9 по 12 этаж.
Сотрудники экстренной службы эвакуировали 14 человек из горящего здания. Одному человеку потребовалась помощь врачей.
К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.