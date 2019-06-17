Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сотрудники МЧС спасли 14 человек во время пожара в Москве

Роман Захаров
03:31 17.06.2019
К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение.
Сотрудники МЧС спасли 14 человек во время пожара в Москве
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Крупный пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. По информации ГУ МЧС РФ по российской столице, огонь охватил балконы с 9 по 12 этаж.

Сотрудники экстренной службы эвакуировали 14 человек из горящего здания. Одному человеку потребовалась помощь врачей.

К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.06.2019, 00:00
В Минздраве рассказали об итогах проверки по обеспечению граждан лекарствами
Дата16.06.2019, 02:47
Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео
Дата16.06.2019, 19:20
Названо место фан-зоны в Петербурге во время ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.06.2019, 10:52
ЗРС «Сосна»: главные достоинства новейшего оружия
Дата12.06.2019, 10:20
Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:36 В стране и мире
В Москве госпитализирован глава Дагестана
01:16 В стране и мире
ВСУ открыли массированный огонь по аэропорту Донецка
23:22 В стране и мире
Муженко рассказал, как летчики ВСУ случайно разбомбили украинский батальон «Донбасс»
22:50 В стране и мире
Спецслужбы ДНР узнали имена организаторов убийства Захарченко
22:16 В стране и мире
«Очередная выдумка»: посол РФ ответил на слова Болтона о военном контракте с Венесуэлой
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Плотная пылевая туча «поглотила» американский город: видео
Видео
На спор: ограбление магазина Томом Хэнксом попало на видео
Костюшкину забыли рассказать о его концерте в Тобольске
Видео
Момент смертельного ДТП в Воронеже попал на видео
Видео
Опубликовано видео ожесточенного боя двух советских танков в Ливии
Видео
Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.