Сотрудники МЧС спасли 14 человек во время пожара в Москве

Крупный пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. По информации ГУ МЧС РФ по российской столице, огонь охватил балконы с 9 по 12 этаж.

Сотрудники экстренной службы эвакуировали 14 человек из горящего здания. Одному человеку потребовалась помощь врачей.

К настоящему моменту пожарным удалось сбить открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.