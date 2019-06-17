Саакашвили предложил убрать парламент из Киева

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. В эфире «112 Украина» он заявил, что это нужно сделать, чтобы «начать все с чистого листа».

При этом политик привел в пример грузинский город Кутаиси, где парламент перенесли в строение, которое, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили объяснил отсутствие современной архитектуры на Украине. По мнению политика, это связано с коррупцией.