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Заслуженный врач РФ назвала укус клеща «волшебной терапией»

Наталия Майорова
07:42 01.06.2019
По ее словам, именно через укусы клеща якобы зачастую незаметно обеспечивается «широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».
Заслуженный врач РФ назвала укус клеща «волшебной терапией»
© Фото: H. Bellmann F. Hecker, Globallookpress

Укусы клещей могут быть полезны, а иммуноглобулин, который применяется для экстренной профилактики заболевания, «морально устарел». С таким сообщением выступила заслуженный врач РФ Наталья Толоконская.

В своей публикации в социальной сети «Вконтакте» она отметила, что, по данным опроса, большинство россиян «панически боятся клещевого энцефалита».

«Здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», - сообщила она.

Толоконская добавила, что именно через укусы клеща якобы зачастую незаметно обеспечивается «широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

Что же касается иммуноглобулина, то вместо него человеку якобы следует использовать «уникальные безвредные лекарства», благодаря которым поднимется иммунитет.

«Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень», - убеждена Толоконская.

Вместе с тем она привела в пример «образец универсальной профилактики», который состоит из гомеопатических средств.

Данная публикация Толоконская осталась в открытом доступе исключительно во «Вконтакте», в то время как из других социальных сетей пост был удален.

© Наталья Толоконская, Facebook

Ранее стало известно, как клещи выбирают себе жертв. По словам главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, даже прогуливаясь по низкорослой траве в парках, можно стать мишенью для клеща.

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