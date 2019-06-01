США раскрыли детали санкций против «Северного потока - 2»

Конгресс Соединенных Штатов планирует наложить не менее пяти видов санкций в адрес тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой трубопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Соответствующий законопроект подготовлен сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин и опубликован в официальной базе конгресса США.

Отмечается, что американский президент может ввести ограничительные меры против физического или юридического иностранного лица, если посчитает, что это лицо сознательно предоставляет услуги страхования или гарантийные услуги судам, укладывающим трубы «Северного потока».

Таким лицам могут перестать выдавать экспортные лицензии, запретить брать займы и работать с государственным долгом Соединенных Штатов, ограничить проведение платежей в зоне американской юрисдикции и заключать сделки с собственностью. Кроме того, работники американской компании, на которую наложены санкции, могут быть высланы из страны.

Напомним, проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее Песков заявлял, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на заявление США о введении новых санкций против проекта.