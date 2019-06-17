Первый рисунок Гогена ушел с молотка за 80 тысяч евро
В настоящий момент остается неясным, кто приобрел первый рисунок известного художника.
© Фото: pixabay.com
Первый рисунок Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, был продан на торгах во Франции за 80 тысяч евро. Об этом пишет газета Matin.
По информации издания, торги проходили в воскресенье в торговом доме Rouillac в городе Монбазон. Победитель сумел приобрести лот по телефону, не присутствуя при этом в зале.
В материале также говорится, что в настоящий момент остается неясным, кто приобрел первый рисунок известного художника.
Агентство Франс Пресс, в свою очередь, пишет, что полотно купил французский предприниматель, проживающий в Швейцарии.