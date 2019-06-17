Первый рисунок Гогена ушел с молотка за 80 тысяч евро

Первый рисунок Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, был продан на торгах во Франции за 80 тысяч евро. Об этом пишет газета Matin.

По информации издания, торги проходили в воскресенье в торговом доме Rouillac в городе Монбазон. Победитель сумел приобрести лот по телефону, не присутствуя при этом в зале.

В материале также говорится, что в настоящий момент остается неясным, кто приобрел первый рисунок известного художника.

Агентство Франс Пресс, в свою очередь, пишет, что полотно купил французский предприниматель, проживающий в Швейцарии.