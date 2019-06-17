В Москве госпитализирован глава Дагестана
У политика было диагностировано воспаление легких.
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В Москве госпитализирован глава Дагестана Владимир Васильев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Уточняется, что у политика было диагностировано воспаление легких. Теперь его обязанности временно будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов.
Васильев был избран новым главой Дагестана 9 сентября. Тогда он пообещал сформировать новое правительство, в том числе с привлечением победителем кадрового конкурса.
Врио главы Дагестана Васильев стал в октябре 2017 года после отставки Рамазана Абдулатипова.