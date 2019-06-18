СМИ: в ООН узнали об идее США нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации США обсуждают идею, которая предусматривает нанесение ударов с воздуха по объекту на территории Ирана. Переговоры касаются ядерной программы.

Как уточняет RT со ссылкой на дипломатические источники в Организации Объединенных Наций (ООН), решение обсуждалось ранее в Белом доме до недавних заявлений Ирана по производству урана.

«Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью», - говорится в сообщении.

При этом известно, что в данных переговорах принимают участие высокопоставленные военачальники, а также представители Пентагона и советники американского президента Дональда Трампа.

Также уточняется, что сам лидер США без энтузиазма относится к любому военному решению по Ирану. Однако может согласиться действовать в соответствии с рекомендациями госсекретаря США Майка Помпео.

Какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару, в настоящее время не уточняется.

Ранее Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и силовые. При этом он снова обвинил Тегеран в атаке на «танкеры» в Оманском заливе и добавил, что США обладают достаточным количеством доказательств того, что нападение совершила иранская сторона.