Крупный пожар вспыхнул на складе на севере Москвы
К настоящему моменту нет информации о пострадавших в результате инцидента.
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На севере Москвы вспыхнул крупный пожар. По сообщениям столичного главка МЧС РФ, возгорание случилось на территории промышленной зоны на площади 300 квадратных метров.
«На Ленинградском шоссе происходит пожар в одноэтажном складском здании на площади 300 квадратных метров», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы экстренного ведомства.
К настоящему моменту нет информации о пострадавших в результате инцидента.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в жилом доме на севере Москвы.