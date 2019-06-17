Генпрокурор Египта распорядился установить причину смерти Мухаммеда Мурси

Египетский генпрокурор Набиль Садек отдал распоряжение сотрудникам генеральной прокуратуры, а также прокуратуры госбезопасности установить причины смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, отстраненного военными от власти в 2013 году. Экс-глава государства ушел из жизни в понедельник, 17 июня, во время судебного заседания по делу о шпионаже.

По словам Садека, которые приводит Al Arabia, Мурси потерял сознание в зале судебного заседания во время перерыва, после чего его доставили в лечебное учреждение, где врачи зафиксировали смерть политика. Перед тем, как бывшему президенту стало плохо, он обратился с пятиминутной речью к суду.

В своем сообщении генпрокурор отмечает, что при внешнем осмотре на теле Мурси не было обнаружено каких-либо повреждений.

Ранее портал «Азалий Махала» распространил информацию о смерти Мухаммеда Мурси.

Третьего июля 2013 года Мурси свергли с поста главы государства в результате военного переворота. Его место занял бывший министр обороны страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Шестнадцатого мая 2015 года Мурси был приговорен к смертной казни за участие в массовом побеге из тюрьмы, а в 2016 году ему дали пожизненное заключение.

Позже бывшего президента Египта признали катарским шпионом и приговорили к 15 годам тюрьмы.