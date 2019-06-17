СМИ: погибшая в Испании 13-летняя россиянка была убита

Обнаруженная в Испании мертвая россиянка была убита. К таким выводам пришли специалисты после вскрытия тела погибшей девочки, уточняет газета La Vanguardia.

Инцидент произошел в городе Матаро. Тело 13-летней россиянка без признаков жизни было обнаружено в доме, где она проживала вместе с матерью и 15-летним братом. При этом ранее следствие исключало возможность суицида.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что мать обоих детей оставила их в доме и уехала в Россию. Однако позже она не смогла выйти с ними на связь. На протяжении 30 часов женщина пыталась дозвониться до детей. После этого она прибегла к помощи русских друзей, живущих неподалеку от ее дома в Испании. Именно они и обнаружили тело девочки.

Известно, что полицейские, ворвавшись в дом, увидели перевернутую мебель. Тело россиянки лежало рядом с кроватью, при этом на постельном белье и стенах были пятна крови.

В настоящее время ведется розыск старшего брата погибшей. По словам соседей, он не появлялся на протяжении нескольких дней. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.