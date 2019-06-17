Точка аномалии: в деле о гуманоиде Алешеньке появились новые детали

В деле «кыштымского карлика» Алешеньки появились новые детали: рассказ еще одного свидетеля о событиях 1996-го года. Именно тогда появилась первая информация о гуманоиде.

В настоящее время исследователи из группы «Космопоиск» изучают район Челябинской области, который предположительно связан с появлением Алешеньки.

Как уточняет портал Ura.ru, свидетель не захотел называть свое имя. Он рассказал, что в 1996 году наблюдал вывал леса - так называются поваленные из одной точки в разные стороны деревья, вблизи Кыштыма.

Теперь изучением территории займутся исследователи, уточнил координатор группы Георгий Соболев.

«У нас имеются координаты этого места, его можно будет обследовать с помощью оснащенного камерой квадрокоптера. Кроме того, возможные аномалии могут быть выявлены с помощью магнитометра и детектора радиоактивности», - пояснил он.

Загадочное существо, получившее название Алешенька, было обнаружено в 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом. По словам местной пенсионерки, которая и обнаружила гуманоида, сначала якобы был слышен «зов». Позже было найдено само существо: 30 сантиметров в длину, сероватового цвета, без первичных половых признаков и пупка. Позже гуманоид погиб, а его останки были украдены. То, что произошло под Кыштымом, до сих пор остается загадкой.

В январе текущего года в Екатеринбурге прошел третий бал-конференция, который посвящен кыштымскому гуманоиду. Мероприятие получило название «Алешенька, спасибо, что пришел». Оно проводится уже в третий раз.