Украина предупредила страны Евросоюза о газовом кризисе

Украина призвала ЕС подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до истечения срока действия текущей сделки. Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

«Мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах», - заявила чиновница.

Елена Зеркаль назвала «весьма вероятным», что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, - дате окончания действующего соглашения.

Ранее стало известно о заявлении министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.