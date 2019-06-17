Быстрый, легкий, перспективный: в Ле-Бурже показали новейший городской вертолет «Ансат»

Во Франции открылся старейший и крупнейший в мире авиасалон Ле-Бурже. В этом году мероприятию исполняется 100 лет.

После шестилетнего перерыва Россия возвращается не с пустыми руками.

В экспозиции представлена одна из самых перспективных машин в мировой индустрии - российский вертолет «Ансат». Легкий, многоцелевой, двухдвигательный, на выставке Ле-Бурже он в медицинском варианте.

Именно этот вертолет сертифицирован для полетов над городом для оказания первой медицинской, в том числе реанимационной, помощи, для работы в горах и в зоне плотной городской застройки.

Он может садиться буквально на пятачки, обладая очень хорошей маневренностью и умением зависать в воздухе.

Зрители не обошли вниманием и российский Бе-200. Именно эта машина, разговоры о закупке которой в Европу и США идут уже несколько лет, способна на сегодняшний день очень серьезно повлиять на изменение климата на планете.

Огромное количество пожаров, а Бе-200 - единственная на планете машина, которая может бороться с ними самым эффективным способом, привлекают к ней внимание.

«Он является самой эффективной машиной в целях пожаротушения. Мы видим, какие катаклизмы происходят в разных точках мира. Естественно, он уже использовался и в юго-восточной Азии, и в Латинской Америке, и в Европе. И мы видим очень хороший рынок для этого самолета», - заявил генеральный директор АО «РСК "МиГ"» Илья Тарасенко.

Возможно, уже в самые ближайшие дни, не взирая на все санкции, договор о поставке этой машины за рубеж все-таки будет подписан.

На открытии салона выступил президент Франции Эммануэль Макрон, представивший публике проект европейского истребителя пятого поколения, который будет делать фирма Дасо вместе с Германией и Испанией.

Пока гвоздь парижского авиасалона представлен в виде фанерного макета, но уже в самое ближайшее время после подписания документов об открытии научно-конструкторских и опытно-конструкторских работ он начнет воплощаться в металле.

На соседней с ним площадке представлен макет турецкого истребителя новейшего поколения. Именно об этом самолете, как о продукте совместного производства, сегодня турецкие конструкторы разговаривают с российскими.

Как считают эксперты, которые присутствуют здесь, на авиасалоне в Ле-Бурже, главный разговор пойдет именно об истребителях пятого поколения, как о всеобщей тенденции развития.

Новые технологии, новые материалы, новые виды топлива, новые двигатели и способы совместить все это в единое целое.

Ключевыми станут темы топливной эффективности, компьютерного обеспечения, высокой аэродинамики. Эти и другие вопросы будут обсуждать производители авиационной техники.