К прямой линии с Путиным поступило более 700 тысяч обращений

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным начнется в 12.00 20 июня. На данный момент уже поступило около 700 тысяч обращений граждан со всех уголков страны. Вопросы и записанные видеоролики поступают от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Люди звонят по телефону, отправляют СМС или ММС, а также обращаются через сайт moskva-putinu.ru и официальное мобильное приложение «Москва - Путину».

Среди обратившихся граждан есть своеобразные рекордсмены. Так, житель Челябинска позвонил по телефону колл-центра и излагал суть своей проблемы 4,5 часа. Примерно столько времени длилась прямая линия с президентом РФ в прошлом году, во время которой Владимир Путин ответил на 79 вопросов.

С прошлого года изменился и формат программы. В студии не было зрителей, а только волонтеры, которые принимали участие в подготовке мероприятия и помогали авторам обращений. Тогда же Владимир Путин решал вопросы в прямом эфире, общаясь с министрами и представителями региональных властей. В этом году они так же будут готовы ответить на вопросы президента и оперативно реагировать на обращения россиян.

По некоторым вопросам уже есть реакция местных властей. Так СУ СК РФ по Калужской области начало доследственную проверку после поступившего обращения к прямой линии с Владимиром Путиным жительницы Калуги. Женщина рассказала об ужасающих условиях жизни во временном бараке и сопроводила свою жалобу соответствующим видео. Следователи проверят изложенные в обращении сведения.