Под Алеппо в результате обстрела боевиков погибло 11 мирных жителей

Боевики запрещенной в России организации совершили минометный обстрел мирного населенного пункта Кудехи провинции Алеппо, жертвами которого стали 11 человек. Об этом рассказал в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«Населенный пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся минометному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» в районе населенного пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибло 11 и ранено 15 мирных жителей», - сказал он.

Отмечается, что удар нанесли боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации.

Также отмечается, что боевики нанесли не менее десяти ударов по населенным пунктам сирийских провинций Латакия и Хама.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.

*Хайят Тахрир аш-Шам – террористическая организация, запрещенная в России.